Die Studien von PinCell eröffnen neue Indikationen für den wichtigsten Kandidaten

Zwei vorklinische Studien, die von einem führenden Dermatologen, Dr. Riichiro Abe, Professor und Lehrstuhlinhaber für Dermatologie an der Universität Niigata, durchgeführt werden, lassen darauf schließen, dass der monoklonale Antikörper PC111 das Stevens-Johnson-Syndrom durch Eliminierung überschüssiger zirkulierender Fas-Liganden lindern kann.

Eine schwere Form des SJS, die sogenannte toxische epidermale Nekrolyse, verläuft häufig tödlich und erfordert eine Behandlung auf der Intensiv- oder Verbrennungsstation.

MAILAND, ITALIEN / ACCESSWIRE / 12. Mai 2023 / PinCell, ein Biotechnologieunternehmen, das eine First-in-Class-Therapie für seltene und stark beeinträchtigende Autoimmunerkrankungen der Haut entwickelt, gab heute bekannt, dass zwei vorklinische Studien, die von einem spezialisierten Team in Japan durchgeführt werden, darauf schließen lassen, dass der wichtigste Kandidat, PC111, bei der Behandlung des Stevens-Johnson-Syndroms (SJS), einer akuten Hauterkrankung ohne zugelassene Therapie, wirksam sein kann.

PC111 ist ein monoklonaler Antikörper, der die erhöhte Expression von Fas-Liganden (FasL), welche mit Pemphigus und anderen blasenbildenden Hautkrankheiten in Verbindung gebracht werden, deutlich reduzieren kann.

Das Stevens-Johnson-Syndrom ist eine seltene und potenziell lebensbedrohliche Hauterkrankung, die normalerweise durch eine schwere allergische Reaktion auf Medikamente oder die Exposition gegenüber Chemikalien hervorgerufen wird. Seine schwerste Form TEN (toxische epidermale Nekrolyse) ist eine akute Erkrankung, die in bis zu 30 Prozent der Fälle tödlich verläuft und bei der die Patienten auf der Intensiv- oder Verbrennungsstation behandelt werden müssen. Gegenwärtig gibt es kein zugelassenes Arzneimittel für SJS/TEN; die derzeitige Behandlung konzentriert sich auf die Behebung der Ursache, die Wundversorgung, die Schmerzlinderung und die Minimierung von Komplikationen, während die Haut nachwächst.

Die neuesten Studien wurden von einem Team unter der Leitung von Riichiro Abe durchgeführt, einem Professor und Lehrstuhlinhaber für Dermatologie an der Universität Niigata, einem Referenzzentrum für SJS/TEN. Die Studien in Japan wurden mittels Blutproben menschlicher SJS-Patienten durchgeführt, die in immungeschwächte Mäuse injiziert wurden, welche dann das entsprechende Medikament erhielten.