Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare bekommen den herrschendenFachkräftemangel immer stärker zu spüren - um weiter wachsen zu können, fehlenden Kanzleien zunehmend geeignete Fachkräfte. Robin Albrecht ist Geschäftsführerder Albrecht Media GmbH und unterstützt diese Kanzleien dabei, in kurzer Zeitund planbar qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Hier erfahren Sie, wieKanzleien mit den richtigen Recruiting-Maßnahmen die besten Köpfe von sichüberzeugen.Fachpersonal ist derzeit schwierig zu finden, doch besonders für Steuerberater,Rechtsanwälte und Notare wird der allgemeine Fachkräftemangel zu einer immergrößeren Herausforderung. In vielen Kanzleien ist mehr als genug zu tun, dochfehlen schlicht die Mitarbeiter, um neue Mandanten aufnehmen und sie bei Bedarfauch proaktiv beraten zu können. "Der Mangel an Fachkräften wird nun deutlichspürbar, zusätzlich werden viele Menschen aus der Rechts- und Steuerbranche baldin Rente gehen", berichtet Robin Albrecht von der Albrecht Media GmbH. "Die Lageam Arbeitsmarkt wird sich also eher noch verschärfen - daher sollten dieKanzleien jetzt aktiv werden und bei der Personalgewinnung neue Wege gehen. Miteiner einfachen Stellenanzeige wird heute niemand mehr den talentiertenNachwuchs von sich überzeugen", erklärt der Recruiting-Experte.Gemeinsam mit seinem Team hat es sich Robin Albrecht zur Aufgabe gemacht,Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren wieder zu deutlich mehr Bewerbungenvon geeignetem Personal zu verhelfen. Dabei setzt er vor allem auf dieInstrumente modernen Social-Media-Recruitings und eine gezielte Stärkung derArbeitgebermarke der Kanzleien. "Es gibt noch genügend Fachkräfte am Markt,allerdings sind sie allesamt bereits in einer festen Anstellung. Wenn dieBedingungen stimmen, sind viele jedoch durchaus zu einem Wechsel desArbeitgebers bereit", sagt Robin Albrecht. Wie Kanzleien in ihrer Regionsichtbarer werden und worauf es zu achten gilt, um die passenden Top-Talente zufinden und von sich zu überzeugen, hat der Experte für Personalgewinnung imFolgenden zusammengefasst.1. Webauftritt und Content-MarketingDie Zeiten, in denen Bewerber sich um eine Anstellung in den Kanzleien bemühenmussten, sind weitestgehend vorbei. Im Grunde handelt es sich heute um einenklassischen Bewerbermarkt: Die Fachkräfte können sich also aussuchen, beiwelchem Arbeitgeber sie anfangen wollen. Für die Kanzleien bedeutet das, dasssie sich ihrerseits ins beste Licht rücken müssen, um die besten Kandidaten von