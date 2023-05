FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nachgegeben und den tiefsten Stand seit gut einem Monat erreicht. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0868 US-Dollar und damit deutlich unter seinem am Vormittag erreichten Tageshoch. Händler verwiesen als Belastung auf eine anhaltende Stärke des Dollar gegenüber anderen wichtigen Währungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0892 (Donnerstag: 1,0930) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9181 (0,9149) Euro.

In den USA lässt aktuell zwar die Teuerung ein wenig nach, was Spekulationen auf eine Pause bei den Zinserhöhungen der US-Notenbank befeuert hat. Fed-Vertreter bleiben jedoch vorsichtig. Erst am Donnerstag hatte der Präsident der regionalen Fed in Richmond, Thomas Barkin, gemahnt, dass die Inflation hartnäckig hoch bleibe. Am Freitag nun legte Neel Kashkari, der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis, nach und äußerte sich ähnlich. Der Dollar profitiert damit derzeit von der Aussicht auf einen eher restriktiven Kurs der US-Notenbank.