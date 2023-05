Köln (ots) - Grundsätzlich begrüßt der Zentralverband des Deutschen

Dachdeckerhandwerks (ZVDH) die vom Bundeswirtschaftsministerium vorgelegte

Photovoltaik-Strategie, um den Ausbau von Solarenergie auf Dächern

flächendeckend voranzutreiben. Allerdings vermisst der Verband eine

Doppelförderung für Sanierung plus PV sowie einheitliche bauliche Regelungen zum

Beispiel beim Brandschutz. Auch bei der Fachkräftesicherung wird noch Bedarf

gesehen.



Keine Solaranlage auf unsanierte Dächer





Wir beobachten derzeit, dass vielfach PV-Anlagen auf unsanierten Dächernmontiert werden. Dadurch kommt es vermehrt zu Schäden an den Dächern, weil dieMontage der Solaranlage auf bauphysikalisch nicht geeigneten Unterkonstruktionenerfolgt. Das ist energetisch wenig sinnvoll, denn wird eine PV- oderSolarthermie-Anlage auf einem nicht gedämmten Dach errichtet, geht ein Großteilder erzeugten Energie durch den entstehenden Transmissionswärmeverlust wiederverloren. Mit anderen Worten: die gewonnene Energie wird durch das ungedämmteDach wieder nach draußen geblasen," macht ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marxdeutlich.Hohe Kosten belasten BauwilligeMarx spricht ein weiteres Problem an: "Bei einer angestrebten Amortisationszeiteiner PV-Anlage von 20 Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von 25-30Jahren ist es sehr wahrscheinlich, dass unsanierte Dächer vor Ablauf dieser Zeitsaniert werden müssen, zum Beispiel wegen mangelnder Tragfähigkeit derUnterkonstruktion. Dies bedeutet, dass die vorhandene PV-Anlage abgebaut undwährend der Sanierungszeit außer Betrieb genommen werden muss. Dadurch entstehenunnötige Zusatzkosten, die in vielen Fällen durch gleichzeitige Sanierung undErrichtung einer Solaranlage vermieden werden könnten."Endlich Doppelförderung für PV und Sanierung auf den Weg bringenBereits mehrfach hat der ZVHD daher angemahnt, eine Doppelförderung fürPhotovoltaik und Sanierung zur Umsetzung der Energiewende aufzunehmen.Hauptgeschäftsführer Marx erläutert, warum: "Viele Bauherrn wollen zeitgleichmit der Dachsanierung auch eine neue Solaranlage aufs Dach bringen, in mehrerenBundesländern müssen sie es sogar schon. Leider werden diese Vorhaben ausKostengründen nicht durchgeführt, weil in Zeiten steigender Baupreise und Zinsendie gleichzeitige Sanierung und Errichtung einer PV-Anlage schlicht nicht mehrbezahlbar sind. Dachdeckerbetriebe melden uns bereits eine zunehmendeStornierungswelle derartiger Kombiaufträge. Hinzu kommt, dass die BEG-Förderungfür die Sanierung von Dächern im letzten Jahr von 20 Prozent auf 15 Prozentreduziert wurde. Diese sollte wieder angehoben werden.