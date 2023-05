DBAG: Portfolio mit Wertsteigerungspotenzial

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (per 30.9) ein Konzernergebnis von 82,6 Mio. Euro erzielt. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich die hohe Transaktionsaktivität des ersten Quartals auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Im aktuellen Geschäftsjahr seien auf der Ankaufsseite bereits acht Add-Ons vollzogen bzw. vereinbart worden. Auf der Verkaufsseite habe das Unternehmen vier Veräußerungen vollzogen und eine weitere Veräußerung vereinbart. Bei den Veräußerungen seien trotz der derzeitigen Marktlage sehr lukrative Verkaufserlöse erzielt worden. Nach Meinung des Analysten werde das derzeitige Portfolio weiterhin mit dem 1,1-fachen der Anschaffungskosten bewertet und biete auf mittel- bzw. langfristigere Sicht somit deutliches Wertsteigerungspotenzial. Auch die finanzielle Position sei durch die Verkäufe weiter gestärkt worden. Die DBAG verfüge über eine Liquidität von mehr als 150 Mio. Euro, welche durch die noch nicht vollzogenen Transaktionen noch weiter ansteigen könne. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 41,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2023, 17:25 Uhr)



Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 29,25EUR gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 41,00 EUR