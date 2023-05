PEKING, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Wenn die hochwertige Entwicklung überall voranschreitet, erkennt China, wie sich die industrielle Entwicklung von der bisherigen produktionsgetriebenen zu einer markengetriebenen umwandelt und jetzt die beste Zeit für den Aufbau eines Marken-Powerhouses einleitet, so Zeng Congqin, Vorstandsvorsitzender des chinesischen Baijiu-Herstellers Wuliangye Group am Donnerstag.

Zeng äußerte dies bei der Eröffnungszeremonie der World Brand Moganshan Conference 2023 und betonte, dass die drei Höhepunkte der Markenentwicklung in der Weltgeschichte alle in Ländern stattfanden, in denen sowohl die Wirtschaft als auch die Innovation sprunghaft wuchsen.