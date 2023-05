Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würselen (ots) - Jason Heinen ist der Gründer und Geschäftsführer der SaisyProfessionals GmbH, einer lizenzierten Personalagentur mit Sitz in Deutschland,die sich auf die internationale Personalvermittlung von Pflegekräftenspezialisiert hat. Gemeinsam mit seinem Team verfolgt er das Ziel, ausländischeFachkräfte von den Philippinen, aus Tunesien, Ägypten und Thailand fair, ethischund transparent nach Deutschland zu vermitteln, um so den hiesigenFachkräftemangel zu bekämpfen. Sowohl den Pflegekräften als auch denArbeitgebern steht die Saisy Professionals GmbH dabei zu jeder Zeit in allenAnliegen zur Verfügung. Hier erfahren Sie, worauf es zu achten gilt, umDeutschland für ausländische Pflegekräfte noch attraktiver zu machen.Pflegeberufe sind seit Jahren von einem eklatanten Fachkräftemangel betroffen.Im Zuge des demografischen Wandels dürfte die Zahl der Pflegebedürftigen inZukunft sogar noch weiter zunehmen. Damit wird sich der Personalmangel in derPflege noch einmal zusätzlich verschärfen. Eine Lösung des Problems liegt darin,ausländische Pflegekräfte nach Deutschland zu holen. Diese Aufgabe istallerdings mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. "Das neueFachkräfteeinwanderungsgesetz sieht vor, ausländische Fachkräfte schneller nachDeutschland zu bringen und langfristig im Land zu halten", erklärt Jason Heinenvon der Saisy Professionals GmbH. "Die Voraussetzung dafür ist, dass sich diePflegekräfte auf Dauer in ihrer neuen Heimat wohlfühlen."Jason Heinen hat sich der Aufgabe verschrieben, ausländische Pflegekräfte fair,ethisch und transparent nach Deutschland zu vermitteln. Ein wichtiger Aspektdabei ist, dass für die Fachkräfte keine Kosten entstehen. Daneben engagiertsich die Saisy Professionals GmbH aber auch für Pflegekräfte in Deutschland,damit der Beruf endlich die Anerkennung erfährt, die er verdient hat. Für denExperten ist klar: Um den Standort Deutschland insgesamt attraktiver zugestalten, sind sowohl die Politik als auch die Unternehmen gefragt. WieDeutschland für ausländische Pflegekräfte insgesamt attraktiver wird, hat derExperte in sieben Tipps zusammengefasst.1. Verbesserung der ArbeitsbedingungenEs ist allgemein bekannt, dass die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung in derPflege in keinem Verhältnis zu der großen Verantwortung stehen, die Pflegekräftetragen. Entsprechend wichtig ist es, die Gehälter und Leistungen anzupassen -und zwar sowohl für einheimische als auch für ausländische Pflegekräfte. Auch