EU-Verpackungsverordnung im Bundesrat Warum Pappe die grünere Lösung ist (FOTO)

- Schumacher Packaging bezieht Stellung zu PPWR

- Plastik-Mehrwegsysteme im E-Commerce steigern Transportwege, Kosten und

Emissionen

- Deutsche Politik verpasst Chance, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen



Im Rahmen des European Green Deals verfolgt die EU ehrgeizige Pläne, die

Nachhaltigkeit von Verpackungen zu optimieren. Das zeigt der Neuentwurf der

Europäischen Verpackungsverordnung (PPWR), der heute im Bundesrat diskutiert

wurde und nach Verabschiedung durch die EU von Deutschland umgesetzt werden

muss. Schumacher Packaging, einer der größten europaweit agierenden Hersteller

für maßgeschneiderte Verpackungen aus Well- und Vollpappe (

http://www.schumacher-packaging.com/ ), unterstützt die Ziele der Verordnung zur

Minimierung von Verpackungen und zur Vermeidung von Over-Packaging. Das

Unternehmen hebt jedoch hervor, dass die geplanten Mehrwegverpackungen aufgrund

ihrer durchwachsenen Klimabilanz ebendiese Ziele gefährden. Der deutsche

Bundesrat hat heute die Chance verpasst, sich für umweltfreundliche Verpackungen

einzusetzen. Björn Schumacher, CEO von Schumacher Packaging: "Verpackungen aus

Well- und Vollpappe sind ein kreislauffähiges Naturprodukt. Dadurch sind sie

heute und in der Zukunft am besten geeignet, um den Versandhandel emissionsarm

und nachhaltig zu gestalten."