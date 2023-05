Ergebnisse der klinischen Phase-I-Studie mit dem bifunktionalen PD-1/CTLA-4-Antikörper Iparomlimab/Tuvonralimab von Qilu Pharma wurden online im Journal of Hematology & Oncology veröffentlicht

JINAN, China, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. Mai 2023 veröffentliche das Journal of Hematology & Oncology (JHO, 2022 Impact Factor von 23.168) die Ergebnisse der klinischen Phase-I-Studie des bifunktionalen Immuntherapie-Antikörpers QL1706 von Qilu Pharma (J Hematol Oncol 8. Mai 2023;16(1):50). Diese Studie ist die erste große klinische Phase-I-Studie mit QL1706 am Menschen und wurde von Prof. Li Zhang und seinem Team am Sun Yat-sen University Cancer Center geleitet. Die Ergebnisse liefern weitere Unterstützung für den Einsatz der dualen Immuntherapie bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren.

QL1706 ist ein bifunktionaler dualer Blocker, der von Qilu Pharma unter Verwendung der neuartigen MabPair-Antikörpertechnologieplattform entwickelt wurde, um gleichzeitig zwei gentechnisch hergestellte monoklonale Antikörper in einer einzigen Zelle zu produzieren: den PD-1 IgG4-Antikörper Iparomlimab und den CTLA-4 IgG1-Antikörper Tuvonralimab. Der CTLA-4-Antikörper hat eine kürzere Eliminationshalbwertszeit in vivo, was zu einer kürzeren Exposition für CTLA-4-Antikörper in einem Dosierungszyklus führt.