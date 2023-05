Der erste Ausbruchsversuch mit einem aktuellen Jahreshoch von 60,88 US-Dollar erfolgte dabei da zu Beginn dieses Jahres, später noch einmal Mitte April. Doch es gelang kein einziges Mal sich nachhaltig vom laufenden Abwärtstrend zu lösen, aktuell tendiert die Aktie wieder talwärts. Obwohl das Papier seit Ende April in einer Rechteckkonsolidierung steckt, lässt diese keine großen Hoffnungen auf eine baldige Anstiegsphase aufkommen, solche Konstrukte sind trendbestätigend, es könnte daher noch einmal kräftig abwärts gehen.

Sollte der letztmögliche Unterstützungsbereich um 52,20 US-Dollar bei Dow komplett wegfallen, könnten zeitnah Abschläge auf 50,98 und darunter die Jahrestiefs von 49,20 US-Dollar aufkommen. Damit würde Dow wieder in seinen vorherigen Abwärtstrend eintauchen, im weiteren Verlauf könnten sogar Verluste auf 46,73 US-Dollar drohen. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne ist dagegen neutral zu bewerten. Auf der Oberseite müsste das Papier mindestens über 56,43 US-Dollar zulegen, damit ein glaubhafter Anstieg zurück an die Jahreshochs bei 60,88 US-Dollar implementiert werden kann.

Dow Inc (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Bricht der markante Unterstützungsbereich um 52,20 US-Dollar bei Dow auf Wochenschlusskursbasis endgültig weg, sind Abschläge auf 49,20 und darunter sogar 46,73 US-Dollar sehr stark anzunehmen und würden sich sogar für ein kurzzeitiges Short-Engagement im Rahmen einer dreiwelligen Korrekturbewegung qualifizieren. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von vorläufig 52,60 US-Dollar allerdings nicht unterschreiten, da es häufig nach derartigen Kursmustern zu Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau kommt. Noch allerdings haben Bullen sich nicht endgültig geschlagen gegeben, weshalb eine entsprechende Signallage erst noch abgewartet werden muss.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.