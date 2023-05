München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Am Tag nach der Türkeiwahl: Hat die Demokratie noch eine



Chance?



Die Gäste sind unter anderem:



Alexander Graf Lambsdorff (FDP, Außenpolitiker; stellv. Fraktionsvorsitzender)





Deniz Yücel (Deutsch-türkisches Journalist und Publizist; Korrespondent derWelt)Fritz Schramma (Kölner Oberbürgermeister a.D.; setzte sich für den Bau derDitib-Großmoschee in Köln ein)Nalan Sipar (freie Journalistin und Reporterin u.a. für die Deutsche Welle;betreibt einen Youtube-Kanal für die deutsch-türkische Community)Im Einzelgespräch: Cem Özdemir (Grünen-Spitzenpolitiker, stammt aus einerGastarbeiter-Familie)Die Türkei hat gewählt, doch ist die Machtfrage schon entschieden? Wie fair kanneine Wahl im Reich von Erdogan wirklich sein? Was bewegt die türkischenErdogan-Fans in Deutschland? Und wie wichtig ist für uns eine stabile Türkei,die den Pfad der Freiheit geht?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an derDiskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihreMeinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immererreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mailhartaberfair@wdr.de; Homepage http://www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5508083OTS: ARD Das Erste