Die robuste Wachstumsdynamik von Changan Auto beschleunigt die internationale Expansion deutlich

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Am Nachmittag des 8. Mai fand die jährliche

Leistungsbesprechung von Changan Auto statt. Auf der Pressekonferenz stellte

Changan Auto seine Jahresergebnisse für 2022 vor und gab einen Ausblick auf die

Planung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die Zukunft.



Der Absatz von Changan Auto erreichte im Jahr 2022 mit 2,346 Millionen

Fahrzeugen einen Zuwachs von 2% gegenüber dem Vorjahr und damit einen neuen

Höchststand in fünf Jahren. Die NEV-Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um

160,5% auf 284.000 Einheiten. Changan Auto erzielte im Jahr 2022 einen den

Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 7,798 Milliarden RMB, was einem Anstieg

von 119,52% gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei eine kontinuierliche

Wachstumsdynamik bei der Betriebsqualität und ein Aufwärtstrend bei der

Wertschöpfungsfähigkeit zu verzeichnen ist. Changan Auto konnte sowohl bei den

Verkaufszahlen als auch beim Gewinn hervorragende Ergebnisse erzielen.