Die dritte Changsha International Construction Equipment Exhibition startet

CHANGSHA, China, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die dritte Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE, 3. Internationale Ausstellung von Bauausrüstungen in Changsha), die vier Tage dauern wird, begann am Morgen des 12. Mai im Internationalen Konferenzzentrum von Changsha.

Die Ausstellung unter dem Motto „High-end, Intelligent und Green -- the New Generation of Construction Equipment" (Spitzenklasse, intelligent und grün -- die neue Generation der Bauausrüstungen) hat nach der Kehrtwende der COVID-19-Reaktionsrichtlinien des Landes die größtmögliche Größe für die Bauausrüstungsindustrie in China und stellt auch ein großes Ereignis im Bereich der Bauausrüstungen weltweit dar.