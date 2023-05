Zoomlion stellt intelligente Produkte und Digitalisierungserfolge in Zoomlion Smart Industrial City aus

CHANGSHA, China, 12. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (,,Zoomlion") veranstaltet vom 11. bis 14. Mai in der Zoomlion Smart Industrial City (die ,,Stadt") in Changsha, Provinz Hunan, eine Ausstellung technologischer Errungenschaften unter dem Motto ,,Technology Salute to the New Era" und präsentiert dabei seine Errungenschaften in den Bereichen intelligente Fertigung, intelligente Produktentwicklung und digitale Transformation. Die Veranstaltung ist auch das erste Mal, dass die Stadt ihre Türen für die Öffentlichkeit geöffnet hat.