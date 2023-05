Habecks Heizungsgesetz - Starr und unrealistisch

Straubing (ots) - Habeck hätte also ein enormes Förderprogramm im Köcher habenmüssen, als er sein Vorhaben vorstellte. Doch derzeit ist noch nicht einmalausgearbeitet, wie genau der Austausch von alten Heizungen von der Regierungsubventioniert werden soll. Es überrascht auch, dass der Minister dieLieferfristen von Wärmepumpen und den allgemeinen Handwerkermangel nicht mit inseine Gleichung aufgenommen hat. Sein Heizungsgesetz ist ein Vorbote für dieharten Konflikte, die der deutschen Gesellschaft beim rasend schnellen Umbau aufklimafreundlich bevorstehen. Der von der Politik verordnete Wandel stößt dannrasch an seine Grenzen. Habeck muss die Grenzen anerkennen und sein Gesetzüberarbeiten. Sein Heizungsgesetz ist ein Vorbote für die harten Konflikte, dieder deutschen Gesellschaft beim rasend schnellen Umbau auf klimafreundlichbevorstehen. Der von der Politik verordnete Wandel stößt dann rasch an seineGrenzen. Habeck muss die Grenzen anerkennen und sein Gesetz überarbeiten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5508148OTS: Straubinger Tagblatt