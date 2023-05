"PORTUGAL CERAMICS" Nach dem Erfolg in Italien kommt die portugiesische Keramik für eine weitere "Design Week" nach Deutschland

Lisboa, Portugal (ots/PRNewswire) - "The Art of Possibility Exhibition" heißt

die Ausstellung von "PORTUGAL CERAMICS" , die vom 8. bis zum 17. Mai auf der

"Berlin Design Week" zu sehen sein wird. Die Ausstellung wird 15 portugiesische

Marken aus dem Bereich der Gebrauchs- und Dekorationskeramik zusammenführen,

wobei ein Unternehmen aus dem Teilsektor der Bodenbeläge und Beschichtungen an

der Dekoration des Raumes beteiligt sein wird.



" PORTUGAL CERAMICS (https://www.portugal-ceramics.com/) ", eine vom

portugiesischen Verband für Keramik- und Kristallindustrie ( APICER )

entwickelte Werbemarke zur Förderung des Sektors - entwickelt mit Unterstützung

des Anreizsystems SIAC (System zur Unterstützung von gemeinsamen Maßnahmen) und

kofinanziert von FEDER im Rahmen von COMPETE 2020 - Operationelles Programm für

Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung - ist mit einer Ausstellung auf

der " Berlin Design Week " vertreten, die vom 8. bis zum 17. Mai in Deutschland

stattfindet. Die Ausstellung mit dem Titel "The Art of Possibility Exhibition" ,

die auf der "Milan Design Week" in Italien mit großem Erfolg zum ersten Mal

gezeigt wurde, wird im 2. Stock der KantGaragen zu sehen sein. Dieses Gebäude,

das als eines der wenigen Beispiele für Bauhaus-Industriearchitektur in Berlin

gilt, befindet sich in der Kantstraße im Stadtzentrum.