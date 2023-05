BERLIN (dpa-AFX) - Der geplante 50-stündige Ausstand der Eisenbahn-Gewerkschaft EVG ist nach Einschätzung des Streikforschers Alexander Gallas der längste Warnstreik bei der Bahn seit ihrer Reform 1994. In anderen Branchen seien Warnstreiks von ein bis zwei Tagen aber durchaus üblich, sagt Gallas, Wissenschaftler an der Universität Kassel. "50 Stunden sind ein kurzer und klar umrissener Zeitraum. Aber die Auswirkungen sind für die Bevölkerung sehr spürbar. Darum wirkt das lang." Die EVG will von diesem Sonntag, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, den Fernverkehr komplett einstellen. Im Regionalverkehr soll ebenfalls kaum ein Zug fahren.

Den angekündigten Warnstreik der EVG hält Gallas im Vergleich mit anderen Branchen für verhältnismäßig. Er vermutet jedoch mehr Hintergründe als zum Beispiel den Wunsch nach einem Inflationsausgleich und Anerkennung für die Arbeit.