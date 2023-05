Blinken spricht mit Kuleba über ukrainische Gegenoffensive

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba über die laufenden Vorbereitungen für eine ukrainische Gegenoffensive im russischen Angriffskrieg gesprochen. In einem Telefonat am Freitag hätten die beiden erörtert, wie die internationalen Partner am besten zum Erfolg der Offensive beitragen könnten, teilte das US-Außenministerium mit. Blinken habe abermals darauf hingewiesen, dass die Souveränität der Ukraine für Sicherheit und Frieden in Europa von entscheidender Bedeutung sei.

Er habe mit Blinken über die Koordinierung der nächsten Waffenlieferungen gesprochen, teilte Kuleba am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Demnach forderte er einmal mehr Flugzeuge vom Typ F-16 sowie Schritte, um mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an den Kampfjets zu beginnen.

Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion und haben das Land seit Beginn des Angriffskriegs mit Militärhilfe im Wert von mehr als 36,9 Milliarden US-Dollar (knapp 33,7 Milliarden Euro) unterstützt.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 14 Monaten mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bereits mehrfach einen Sieg der Ukraine mit einer vollständigen Rückholung aller Territorien noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Derzeit allerdings besetzen russische Truppen rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Mit Spannung erwartet wird weiter die geplante ukrainische Gegenoffensive./trö/DP/mis