Börse Aktuell – Demokraten und Republikaner im Clinch

In rund drei Wochen droht den USA der Zahlungsausfall, wieder einmal. Und erneut streiten sich Demokraten und Republikaner um eine Anhebung Schuldenobergrenze. In dem Worst-Case-Szenario droht den Finanzmärkten ein Kollaps. Wir stellen die Einschätzung der Experten von IG vor.

Warten bis fünf vor zwölf

Fast schon regelmäßig droht den USA der Zahlungsausfall. Und ebenfalls in schöner Regelmäßigkeit müssen sich Demokraten und Republikaner an einem Tisch setzen und die Schuldenobergrenze anheben. Es dürfte nicht überraschen, das sich beide Parteien im Streit durchsetzen wollen, zumal nun Vorwahljahr ist. Bislang konnte jedoch immer die besagte Schuldenobergrenze angehoben und Schlimmeres verhindert werden. Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner werden wohl einen Zahlungsausfall und Verwerfungen an den Kapitalmärkten spätestens fünf vor zwölf vermeiden.

DAX 40 – Pattsituation dauert an

In den vergangenen Tagen hat sich der DAX erst einmal von der Oberseite der Handelsspanne bei 16.000 Punkten gen Süden verabschiedet. Im Augenblick bewegt sich der deutsche Leitindex in der Mitte der genannten Trading-Zone. Ein Rutsch unter die untere Begrenzung bei 15.709 Zählern sollte vermieden werden. Dagegen wäre ein Ausbruch aus der Preisspanne gen Norden wohl eher im Sinne der Anleger.

DAX 40 Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform; Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

DAX 40 im Fünf-Jahres-Chart auf Wochenbasis

Quelle: Refinitiv