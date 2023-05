TOJOY erhielt auf dem China-Arab Unicorn Summit eine Auszeichnung. Ge Jun war der Meinung, dass die Plattform der Sharing Economy ein fruchtbarer Boden für die Beschleunigung der Entwicklung von Einhörnern ist

BEIJING, 14. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem Arab-China Unicorn Investment Summit der 12. jährlichen Versammlung zum Thema Investitionen (AIM, Annual Investment Meeting) am 9. Mai 2023 in Abu Dhabi wurde die TOJOY Group mit dem „Unicorns Social Impact Award" ausgezeichnet, der den herausragenden Beitrag von TOJOY zur Förderung der Great Sharing Economy und zur Beschleunigung der Entwicklung innovativer Unternehmen würdigt. S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel der VAE und stellvertretender Vorsitzender des Rates für Industrieentwicklung, und S.E. Dawood Al Shezawi, Präsident des Annual Investment Meeting, überreichten die Auszeichnung an Ge Jun, Global CEO der TOJOY Group.

