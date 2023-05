Kissigs Kloogschieterei: Wann wird’s mal endlich wieder Hausse?

Die Notenbanken Fed und EZB haben das Erwartete getan und ihre Leitzinsen angehoben; jeweils um weitere 0,25 %. Und vielleicht war’s das schon im gegenwärtigen Zinsanhebungszyklus, zumindest was die Amerikaner angeht, denn Energie und Rohstoffe haben sich bereits sehr kräftig verbilligt, während Mieten und Nahrungsmittel sich weiter hartnäckig verteuern. Doch auch hier schrumpfen die Zuwachsraten, so dass der Inflation insgesamt die Luft ausgeht, allerdings langsamer als erhofft.



Derweil läuft die Earnings Season und zwar so wie erwartet. Und eben auch nicht. Zu erwarten war, dass die Unternehmensergebnisse im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgehen würden. Das ist in den meisten Fällen auch so. Aber überwiegen fielen die Ergebnisse nicht so schlecht aus, wie der Markt in seiner weisen Voraussicht trübsinnig erwartet hat. Die Folge ist, dass es reihenweise 'Beats' gibt, also Umsätze und Ergebnisse, die teilweise deutlich über den Prognosen liegen. Das sorgt für Verwirrung, ein bisschen jedenfalls.





André Kostolany warnte schon, dass es meistens schief geht, wenn alle Spieler auf eine vermeintlich sichere Sache wetten würden. Also liegen die Profis falsch? Kann das sein? Ja, natürlich, wir erinnern uns an den Corona-Absturz und die enormen Verluste der Profis, während die Kleinanleger beherzt zugriffen und hohe Kursgewinne einfuhren.



Aber das ist Geschichte und Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie reimt sich, heißt es. Und so erinnert uns Star-Investor Ken Fisher vor wenigen Tagen daran, dass am Anfang eines neuen Bullenmarktes meistens eine krasse Fehleinschätzung vorlag:





»Es ist nichts Neues, dass Experten frühe Bullenmärkte als irrational abtun. Erinnern Sie sich an die Jahre 2009-2010, als eine "Entkopplung" zwischen Wall Street und Main Street zum Allgemeinwissen wurde. Falsch!« (Ken Fisher, 2023)



Und nun? Nun warten wir ab. Als erfahrene Anleger wissen wir, dass Wirtschaftseinbrüche zu Kosteneinsparungen und Restrukturierungen bei den Unternehmen führen und diese bei sich bessernder Wirtschaftslage überdurchschnittlich stark abschneiden. Und wir wissen auch, dass die Börsen schon viele Monate vor der Wirtschaft die Richtung ändern.





Nach der Hausse ist vor der Hausse. Der längst überholte Börsenirrtum "Sell in may and go away" sollte uns Anleger nicht abschrecken und wir sollten lieber voll investiert in den Sommer gehen. Die Reise kann losgehen…