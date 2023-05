Live Stream "Time to Decide Europe Summit 2023"

Wien (ots) - Über 300 Gäste nehmen am Dienstag an der von der ERSTE Stiftung und

dem IWM organisierten hochrangigen Konferenz teil



Am Dienstag, den 16. Mai 2023, veranstaltet die ERSTE Stiftung in Zusammenarbeit

mit dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) den "Time To Decide

Europe Summit 2023". 15 führende europäische Intellektuelle entwickeln

Vorschläge und debattieren über mögliche Lösungen für die Zukunft Europas

angesichts der Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Rund 300 Gäste

werden vor Ort in Wien ein innovatives Debattenformat erleben.



Die eintägige Konferenz wurde im vergangenen Jahr unter dem Schock des

russischen Einmarsches in der Ukraine ins Leben gerufen. Der "Time to Decide

Europe"-Gipfel war ein integraler Bestandteil der politischen, wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Krise.