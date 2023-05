Hackerangriff auf Evotec hinterlässt Spuren – Rückkehr in die DAX-Familie?

So ganz will Evotec die Katze nicht aus dem Sack lassen, wie sehr der Hackerangriff das deutsche Biotech-Unternehmen belastet. An einer Stelle in der Pressemitteilung von Samstag heißt es: "Die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Evotec erwartet Umsätze von 820 - 840 Millionen Euro (835 - 855 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen) und ein bereinigtes EBITDA von 115 - 130 Millionen Euro (125 - 140 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen)." Das hört sich zunächst gut an.

Etwas tiefer in der Pressemitteilung tauchen allerdings folgende Sätze auf: "Evotec erwartet eine schnelle Rückkehr zu voller Produktivität und Geschäftserholung. Angesichts des Cyber-Angriffs am 06. April 2023, könnte es potenzielle Auswirkungen auf die oben genannte Prognose geben. Das Management wird die Situation weiterhin beobachten und Aktualisierungen in nachfolgenden Berichten bereitstellen." In Zement ist die aktuelle Prognose wohl doch noch nicht gegossen.

Geschäftsbericht 2020 steht zum Download bereit

Nachdem Evotec bereits am 28.März vorläufige Zahlen veröffentlicht hatte, steht nun der endgültige Jahresbericht auf der Homepage des Biotech-Unternehmens zum Download. Der vollständig geprüfte Geschäftsbericht enthält keine Änderungen im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen. Dementsprechend ist der Umsatz um etwas mehr als 20 Prozent auf 751 Millionen Euro angestiegen. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) blieb Evotec jedoch unter dem Vorjahreswert. Nach 107 Millionen Euro waren es jetzt nur noch rund 102 Millionen Euro.

Q1-Zahlen schwammig formuliert

Was den Start ins neue Geschäftsjahr angeht, so gibt Evotec erst einmal keine Zahlen Preis. In der Pressemitteilung heißt es: "Da der Cyber-Angriff erst nach dem Ende des ersten Quartals entdeckt wurde, ist das Ergebnis des Unternehmens im ersten Quartal nicht wesentlich beeinträchtigt. Evotec hatte einen starken Start in das Jahr mit mehreren Verlängerungen und Erweiterungen, z.B. einer Multi-Milliarden-US$-Erweiterung der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb und der Verkündung von neuen Partnerschaften, z.B. mit Janssen auf dem Gebiet der immunbasierten Therapien. Umfang und Reichweite der Transaktionen waren erheblich größer als im Vergleichszeitraum 2022." Die Zahlen im Einzelnen soll es dann mit Vorlage des Halbjahresberichts am 09. August 2023 geben.

Tipp: Gold zum Schutz gegen eine drohende Rezession? Eine gute Idee! Gold-Aktien – ein fast noch besserer Weg. Die Redaktion der smallCAP Champions hat einen Geheimtipp ausgegraben. Nachdem der erste Tipp bereits 20 Prozent im Plus liegt, können Sie jetzt beim zweiten Tipp der smallCAP Champions kostenlos dabei sein! Holen Sie sich den nächsten Gold-Kracher in Ihr Depot!

Rückkehr in die DAX-Familie?

Da Evotec seine Jahreszahlen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist veröffentlichen konnte, musste das Biotech-Unternehmen nicht nur den MDAX verlassen, sondern die komplette DAX-Familie. Mit dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht für 2022 sieht Evotec alle Voraussetzungen erfüllt, um seine ehemaligen Plätze in der DAX-Familie wieder einzunehmen. "Mit der Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts 2022 geht Evotec davon aus, die Kriterien zur Wiederaufnahme durch die Deutsche Börse/Qontigo in die relevanten Akzienindizes (MDAX, TecDAX, Prime All Share, LTecDAX, Technology All Share und CDAX) zu erfüllen. Das Unternehmen erwartet die Wiederaufnahme am 19. Juni auf der Grundlage der Fast Entry-Bewertung am 05. Juni."

Wirklich der Befreiungsschlag?

Unterm Strich hätte Evotec ruhig etwas konkreter werden dürfen. Nach den neuen Kooperationsmeldungen war schon klar, dass die Biotech-Schmiede aus Hamburg gut ins neue Geschäftsjahr gestartet ist. Wie sehr jetzt die Cyber-Attacke das zweite Quartal belastet, ist nicht geklärt. Zudem ist nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen, dass Evotec mit den Halbjahreszahlen nicht doch die aktuelle Prognose zurückzieht. Ein Befreiungsschlag sieht für mich anders aus. Die Veröffentlichung der Jahreszahlen ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Ob die Börse Frankfurt es genauso sieht wie Evotec, wird sich erst in etwa drei Wochen zeigen. Bis dahin bleiben noch einige Fragezeichen offen bei Evotec.

Fliegt die Aktie aus dem Musterdepot der wallstreet:online Börsenlounge?

In der Hoffnung auf gute Nachrichten hatte ich die Aktie Mitte der vergangenen Woche in das Musterdepot der wallstreet:online Börsenlounge gekauft. Die Pressemitteilung von Samstag ist für mich kein Grund, die Aktie sofort wieder aus dem Depot zu schmeißen, aber Evotec hat für mich auch nicht alle Zweifel beseitigt. Mal sehen, wie der Markt die Nachricht aufnimmt.

Montag in der Börsenlounge wird die Aktie von Evotec auf jeden Fall ihren Platz haben. Zudem werde ich mich auch den Zahlen von Siemens Energy, Porsche SE, Ceconomy und Encavis widmen. Würde mich freuen, wenn Sie um 14 Uhr auf unserem YouTube-Kanal wallstreet:online TV mit dabei sind.

Diskutieren Sie mit Markus Weingran!

Watchlist Wasserstoff von Markus Weingran

Bei dem YouTube-Format "wallstreet:online Börsenlounge" wird der erfahrene Journalist Markus Weingran seine Trading-Tipps weitergeben, interessante Aktien analysieren, auf die jüngsten Kursentwicklungen eingehen und dabei immer Bezug auf die Nachrichtenlage an den Finanzmärkten nehmen.

Im Laufe der Woche wird der Moderator den "Bullen und Bären der Woche" küren. Die von Montag bis Freitag produzierte Web-TV-Sendung dauert ca. 20 bis 30 Minuten und wird durch ein Musterdepot und Watchlisten ergänzt. Nutzerinnen und Nutzer können während der Show Fragen im Chat stellen und Aktien zur Besprechung vorschlagen.

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreet-online Börsenlounge