BORNHOLM (dpa-AFX) - Die mysteriösen Erschütterungen, die am Samstag auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm wahrgenommen wurden, stammen einer Expertin zufolge nicht von einem Erdbeben. Stattdessen komme womöglich eine Explosion in Polen in Frage, sagte die Geophysikerin Trine Dahl-Jensen vom Geological Survey of Denmark and Greenland im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

"Wir haben beinahe 70 Berichte von Menschen auf Bornholm erhalten über alle Arten von Druckwellen, tiefem Grollen und Klirren von Fenstern", sagte Dahl-Jensen. Diese seien etwa zwischen 15 und 16 Uhr wahrgenommen worden. Es handle sich dabei durchaus um ein außergewöhnliches Ereignis, betonte die Wissenschaftlerin. "Wir haben noch nie so viele Berichte von Bornholm erhalten." Ein seismisches Ereignis sei dort aber nicht festgestellt worden. Sie gehe davon aus, dass es sich bei den Wahrnehmungen auf Bornholm um Schallwellen gehandelt habe.