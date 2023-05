WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Ende einer viel kritisierten Abschiebepraxis in den USA hat sich die Lage an der Südgrenze des Landes nach Angaben der US-Regierung wieder etwas beruhigt. In den vergangenen zwei Tagen habe die US-Grenzpatrouille einen 50-prozentigen Rückgang von Festnahmen oder Ausweisungen von Migranten im Vergleich zu den Tagen davor verzeichnet, sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas am Sonntagmorgen (Ortszeit) im US-Fernsehen.

Habe es davon Anfang der Woche - vor dem Auslaufen der Abschieberegel - noch um die 10 000 Ausweisungen oder Festnahmen gegeben, seien es am Samstag noch 4200 gewesen. Seit der Nacht zum Freitag wird in den Vereinigten Staaten die Titel-42-Regelung nicht mehr angewendet, die in den vergangenen Jahren unter Verweis auf die Pandemie eine schnelle Zurückweisung von Migranten ermöglicht hatte.