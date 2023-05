WTI Rohöl: +40% p.a. Seitwärtsrendite!

➡️ WKN: VU6VV6



Der Rohöl-Future (WTI) notiert aktuell vor einem wichtigen Unterstützungsniveau. Verschiedene Vorfilter wie die Saisonalität und die CoT-Daten (Commitment of Traders Report) zeigen eine potenzielle Aufwärtsbewegung auf. Das Sentiment ist als neutral zu beziffern. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VU6VV6) lässt sich nun eine potenzielle Seitwärtsrendite von +40% p.a. erzielen, sofern der WTI Rohöl-Future (Dezember 2023) am Bewertungstag im November oberhalb von 60 USD notiert. Mehr dazu in diesem Video von Trader Ingmar Königshofen.



