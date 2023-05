Bayern denken mehr nach

BERLIN (dpa-AFX) - Sportdirektor Sebastian Kehl hält die Chancen von Borussia Dortmund auf den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga trotz Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern für gut. "Ich glaube, dass die Bayern mehr nachdenken. Die Bayern sind jetzt in einer Situation, die für sie relativ ungewohnt ist", sagte Kehl in der Talkshow "Sky90" am Sonntag. Die Münchner könnten jetzt "mehr verlieren, als sie gewinnen können", ergänzte Kehl: "Deswegen sehe ich unsere Situation als Jäger aktuell eher positiv. Ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden, und dann werden wir mal sehen, was der FC Bayern macht."

Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Dortmunder einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer München, der zudem über das klar bessere Torverhältnis verfügt. Allerdings tritt der Titelverteidiger am kommenden Spieltag im schweren Heimspiel gegen RB Leipzig an. "Wir sind in einer sehr guten Situation. Aber am Ende müssen wir hoffen, dass die Bayern noch was liegen lassen", sagte Kehl.