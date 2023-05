HANNOVER, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der Markt für Holzbearbeitungsmaschinen in Taiwan ist geprägt von Unternehmen, die hochpräzise und qualitativ hochwertige Maschinen entwickeln und herstellen. Die Preise sind wettbewerbsfähig, der Kundenservice ausgezeichnet und die Unternehmen sind in der Lage, sich an unterschiedliche Märkte anzupassen. Auf der LIGNA 2023 findet im Rahmen des taiwanesischen Programms zur Förderung intelligenter Maschinen in Übersee die Veranstaltung Next-Generation Woodworking Solutions: Smart, Sustainable, and Zero Emissions („Holzbearbeitungslösungen der nächsten Generation: Intelligent, nachhaltig und emissionsfrei") statt. Ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung ist der Innovative Technology and Product Launch, der darauf abzielt, der Welt das Know-how der taiwanesischen Hightech-Holzindustrie vor Augen zu führen.

Die Veranstaltung wird vom taiwanesischen Bureau of Foreign Trade (MOEA) organisiert und vom Precision Machinery Research and Development Center (PMC) und dem TAITRA durchgeführt. Die Teilnehmer erfahren hier mehr über Taiwans Know-how im Bereich der intelligenten Fertigung und innovative Produkte sowie über neue technische Verfahren. „Taiwan ist als hochwertiger Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen bekannt", betonte Sunny Chou, Assistant Vice President von PMC.