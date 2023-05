FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung"zu abgesagtem Streik / Deutsche Bahn:

Dass die Kontrahenten so umstandslos auf einen Vergleich eingeschwenkt sind, lässt einen bösen Verdacht keimen: Wollten beide das Eskalationsszenario? Nur ein weitreichender und hart errungener Tarif-Deal wird wohl der kleineren, aber mächtigen Konkurrenzgewerkschaft GDL bei deren bevorstehendem Arbeitskampf den Wind aus den Segeln nehmen - was nicht nur im Interesse der EVG, sondern auch im Interesse der Deutschen Bahn liegt. Auch die negativen Folgen für Bahn-Wettbewerber spielen beiden in die Karten. Aus Sicht der Passagiere bleiben Kopfschütteln und Verärgerung. Und die Sorge, dass die nun abgesagten Warnstreiks nur ein fader Vorgeschmack sind - falls das Verhandlungsergebnis nicht so ist, wie die EVG sich das vorstellt./yyzz/DP/mis