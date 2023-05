NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Selenskyj:

Unangebracht sind Stolz, Freude oder übermäßige Kritik angesichts der Tatsache, dass Deutschland zum zweitgrößten Unterstützer, sprich: Waffenlieferanten, der Ukraine geworden ist. Das gilt ohnehin nur in absoluten Zahlen. Ins Verhältnis zum Bruttosozialprodukt gesetzt, stehen osteuropäische Länder in dieser Hinsicht ganz anders da. Und die Verhältnisse können sich schnell ändern, zum Beispiel nach der Wahl in den Vereinigten Staaten. Europa tut gut daran, seine eigene Verteidigungsfähigkeit gegen die Feinde der freiheitlichen Ordnung aufrechtzuerhalten, ja zu erhöhen. Es ist die Einsicht in die traurige Notwendigkeit, dass nur so Mord, Vergewaltigung und militärische Angriffe auf Zivilisten als Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln bekämpft werden können./yyzz/DP/mis