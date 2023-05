HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Selenskyj:

Natürlich wünscht sich jeder einen schnellen Frieden. Doch zu welchem Preis? Dass russische Kriegsverbrecher ohne Strafe davonkommen? Dass man verschleppte Kinder, vergewaltigte Frauen und gefolterte Menschen einfach so hinnimmt und Russland auch noch damit belohnt, dass Putin barbarisch eroberte Gebiete behalten darf? Das kann nicht sein. Heute ist es die Ukraine - und morgen? Die Signale aus Europa an die Ukraine sind Signale der freien Welt. Friedensromantiker, die vor einem blutrünstigen Aggressor einknicken wollen, nur damit man von diesem Krieg nicht mehr belästigt wird, sind daher fehl am Platz./ra/DP/mis