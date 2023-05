FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zu Wochenbeginn moderate Gewinne ab. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax signalisierte am Montag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 15 948 Punkte. Damit bliebe der Leitindex auf einem vergleichsweise hohen Niveau in der Spanne der vergangenen Wochen - nach einem Jahresplus von bis zu 15 Prozent fehlen aktuell die Impulse. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen noch knapper in der Gewinnzone erwartet.

Den Marktstrategen der JPMorgan zufolge droht sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt weiter zu verschlechtern. Das Strategieteam der US-Bank warnt mit Blick auf die zweite Jahreshälfte vor Kursschwächen nach der Erholungsrally seit dem vierten Quartal 2022. Skeptisch sind auch die Experten der Landesbank Helaba. Nachdem der Dax in der vergangenen Woche keine ernsthaften Versuche unternommen habe, aus seiner Handelsspanne nach oben auszubrechen, "scheinen die Risiken auf der Unterseite zuzunehmen", heißt es im aktuellen Tagesausblick.