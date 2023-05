BERNSTEIN RESEARCH stuft Evonik auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 31 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum der Konsumgüterchemie-Unternehmen, die die Segmente Haushalts- und Körperpflege sowie Nahrungsmittel und Getränke beliefern, sei im ersten Quartal von der Mengenentwicklung gebremst worden, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch für das Gesamtjahr 2023 sei mit einem geringeren Wachstum aus eigener Kraft zu rechnen, das fast ausschließlich auf die Preisgestaltung zurückzuführen sein sollte./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 01:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 19,51EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m