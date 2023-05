MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Umsatzplus als bislang. Der Erlös dürfte nur noch auf 940 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in München mit. Nagarro hatte sich bislang vorgenommen, nach einem Umsatz von 856 Millionen Euro in 2022 dieses Jahr die Milliardenmarke zu knacken. Die Aktie sackte vorbörslich deutlich ab. Die Zahlen zum ersten Quartal am Montagmorgen gaben der Aktie keine Unterstützung.

Die Bruttomarge des laufenden Jahres solle indes bei 28 Prozent bleiben, ebenso bestätigte der Vorstand das Ziel einer operativen Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 15 Prozent. Beide Werte würden damit leicht unter dem 2022er-Niveau liegen. Rechnerisch ergibt die Umsatz- und Margenprognose einen bereinigten operativen Gewinn in Höhe von 141 Millionen Euro im laufenden Jahr und damit etwas weniger als 2022.