Fresenius SE öffnete am 9. Mai die Bücher zum ersten Quartal 2023. Dabei konnte das Unternehmen positiv überraschen. Geschätzt wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 Euro, gemeldet wurden 0,69 Euro. Die besseren Zahlen und die hohen Erwartungen an einen Strukturwandel, angestoßen durch den neuen CEO Michael Sen, führten am Tag der Veröffentlichung zu einem Kursgewinn von knapp 14 Prozent. Der Umbau wird Thema Nummer eins auf der Hauptversammlung von Fresenius diese Woche Mittwoch sein. Sen will das Unternehmen mit einer neuen Aufstellung effizienter und profitabler machen. Dabei will er im Kern in die Arzneitochter Kabi und den Krankenhausbetreiber Helios eingreifen. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) soll dekonsolidiert werden und in der Bilanz nicht mehr auftauchen.

