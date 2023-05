ECOLIBRIUM BRINGT SMARTSENSE DISCOVERY AUF DEN MARKT, UM BRITISCHE UNTERNEHMEN BEI DER VISUALISIERUNG VON KOHLENDIOXIDEMISSIONEN ZU UNTERSTÜTZEN UND DEN WEG ZU NET-ZERO ZU BESCHLEUNIGEN

SmartSense Discovery bietet erstklassige Technologie für die Dekarbonisierung von Unternehmen

Anzeige der Kohlendioxidemissionen Ihres gesamten Immobilienportfolios auf einem einzigen Dashboard innerhalb von 48 Stunden nach der Inbetriebnahme - der erste Schritt für Unternehmen, um ihre CO2-Bilanz zu verstehen

Dateneinspeisung von Kohlenstoffemissionen nahezu in Echtzeit

Hardware-free Installation

LONDON, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ecolibrium, die Plattform für maschinelles Lernen zur Dekarbonisierung von Industrie- und Gewerbegebäuden, hat die Einführung von SmartSense Discovery bekannt gegeben, einem neuen Tool, das es Unternehmen ermöglicht, innerhalb von 48 Stunden nach der Inbetriebnahme den CO2-Fußabdruck ihres gesamten Portfolios zu ermitteln, zu bewerten und zu verwalten.

SmartSense Discovery wurde entwickelt, um Unternehmen einen sofortigen Überblick über die Energiekosten, den Energieverbrauch und die Kohlenstoffintensität ihrer Gebäude und Portfolios zu geben. SmartSense Discovery ist ein unschätzbares Werkzeug für Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren, insbesondere für solche mit einer höheren Energieintensität oder mit mehreren Standorten, wie z. B. im Einzelhandel und im Gastgewerbe. Die Plattform bietet dieselben Vorteile auch öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen und lokalen Behörden als ersten Schritt zur Dekarbonisierung.

SmartSense Discovery konsolidiert die Daten in einem einzigen Dashboard, das einen Überblick über die Portfolio-Performance bietet. Diese Leistung wird dann kontinuierlich anhand von Trends im Gebäudebetrieb und Benchmarks analysiert, um den Energieverbrauch zu überwachen und Anomalien zu erkennen.

Die mit SmartSense Discovery gesammelten Daten können die Grundlage für die Meldepflicht bilden. Im Vereinigten Königreich sind alle großen Organisationen verpflichtet, das Rahmenwerk Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) einzuhalten. SECR untersucht sowohl die Treibhausgasemissionen als auch die Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und ist ein wichtiger Schritt in einem sich ständig verschärfenden Regulierungssystem, um das Ziel der Regierung "Net Zero Carbon 2050" zu unterstützen.