UBM veröffentlicht ESG-Bericht 2022 und Green Finance Framework

Wien, 15.05.2023 (ots) - Die UBM Development AG hat ihren ESG-Bericht für das

Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. In diesem Bericht werden die

Managementansätze, Ziele und Maßnahmen von UBM entlang der drei Säulen Umwelt,

Soziales und Governance beschrieben und Erfolge sowie Herausforderungen

beleuchtet. Der freiwillige Bericht wurde in Einklang mit den international

anerkannten GRI-Standards 2021 der Global Reporting Initiative erstellt und

einer unabhängigen externen Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterzogen.

Darüber hinaus nimmt UBM in der Berichterstattung auch Bezug auf wichtige

Frameworks und Normen wie den UN Global Compact, die TCFD (Task Force on

Climate-related Financial Disclosures) und die Sustainable Development Goals

(SDGs) der Vereinten Nationen.



Fokus auf Holzbau, erneuerbare Energien und Energieeffizienz