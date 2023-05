BioNxt erhält die Genehmigung für eine europäische klinische Studie zu seinem transdermalen Rotigotin-Pflaster für die Behandlung von Morbus Parkinson

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 15. Mai 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich berichten zu können, dass das Unternehmen von den Regierungsbehörden die Genehmigung für die Durchführung seiner Vergleichsstudie zur Arzneimittelabsorption in Zusammenhang mit seinem transdermalen Rotigotin-Pflaster („TDS“) für die Behandlung von Morbus Parkinson erhalten hat. Die Studie soll in etwa vier bis sechs Wochen starten.