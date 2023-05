First Hydrogen meldet überragende Leistung seines wasserstoffbetriebenen LCV unter realistischen Bedingungen

Vancouver, B.C., 15. Mai 2023 / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) bestätigt, dass seine mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen leichten Nutzfahrzeuge (light commercial vehicles – LCV) noch besser funktionieren als vorhergesagt. In der ersten Phase der Inbetriebnahme haben die LCVs des Unternehmens 6.000 km auf britischen Straßen zurückgelegt, darunter auch auf der Autobahn M25 in London. Die Datenaufzeichnung stützt die Simulationen der Fahrzeugreichweite, die über 500 km liegt. Das Fahrzeug arbeitet derzeit mit hervorragender Effizienz, sowohl im innerstädtischen als auch im außerstädtischen Bereich (wozu auch das Fahren mit höheren Geschwindigkeiten gehört) und auf der Autobahn. Der Kraftstoffverbrauch des LCV von First Hydrogen liegt in vielen Fahrszenarien unter 2 kg/100 km, im Stadtverkehr sogar unter 1,5 kg/100 km.