Ceconomy setzt mehr um - Verkauf in Schweden belastet Ergebnis

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy erntet die ersten Früchte seines Konzernumbaus. Die operativen Kennziffern verbesserten sich im zweiten Geschäftsquartal. So kamen mehr Kunden in die Läden von Media Markt und Saturn. Weiter positiv entwickelte sich auch das schnell wachsende Service-Geschäft mit Gerätereparaturen, Handy-Verträgen, Versicherungen und Geräte-Vermietungen. In der deutschsprachigen Region konnte Ceconomy Marktanteile gewinnen. Unter dem Strich weitete Ceconomy hingegen den Verlust aber aus - hier belastete der Verkauf der schwedischen Märkte. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie fiel am Vormittag um fast sechs Prozent.

"Nach einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft im ersten Quartal zeigen unsere Maßnahmen auch im zweiten Geschäftsjahresquartal ihre positive Wirkung", kommentierte Vorstandschef Karsten Wildberger die Entwicklung. Ceconomy habe "bedeutende Fortschritte" bei seiner Transformation erzielt. Der Umsatz stieg in den Monaten Januar bis März um 5,6 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte.