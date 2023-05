Der SDax-Spitzenreiter Dermapharm erfreute die Anleger hingegen mit Quartalszahlen, welche dem Analysehaus Jefferies zufolge die Erwartungen klar übertrafen: Die Titel des Arzneimittelherstellers zogen um 5,2 Prozent an. Auch der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke legte im ersten Quartal einen guten Jahresstart hin, was die Aktien mit einem Kursplus von 2,7 Prozent quittierten./gl/tih

Wenig Grund zur Freude gab den Anlegern Nagarro . Die gesenkte Umsatzprognose des im Nebenwerte-Index SDax gelisteten IT-Dienstleisters liegt Händlern zufolge klar unter den Analystenerwartungen und ließ die Aktien am Indexende um über zehn Prozent absacken. Sie waren so günstig zu haben wie seit Februar 2021 nicht mehr.

Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy überwog das starke zweite Geschäftsquartal und der angehobene Umsatzausblick die erneut gesenkte Ergebnisprognose: Mit einem Plus von 2,6 Prozent setzten sich die Aktien an die Dax-Spitze und erreichten den höchsten Stand seit Januar 2022. JPMorgan-Analyst Akash Gupta lobte den starken Auftragseingang und den Umsatz. Einmal mehr habe Siemens Energy die Schwäche der Windanlagentochter Siemens Gamesa mehr als kompensiert, und auch hier zeichne sich nun eine Wende zum Besseren ab.

Das Geschehen am deutschen Aktienmarkt wurde am Montag zunächst von der Berichtssaison und anderen Unternehmensnachrichten dominiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit recht bescheidenen Gewinnen in die Woche gestartet. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 15 940,00 Punkte, womit er auf einem vergleichsweise hohen Niveau in der Spanne der vergangenen Wochen blieb - nach einem Jahresplus von bis zu 15 Prozent fehlen aktuell die Impulse für weitere Gewinne. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,22 Prozent auf 27 394,42 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,30 Prozent auf 4330,66 Zähler nach oben.

