Wirtschaft Dax startet leicht im Plus - Größere Impulse bleiben weiter aus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.945 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Handelsschluss am Freitag.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Rheinmetall, Qiagen und der Deutschen Bank. Abschläge gab es entgegen dem Trend bei den Papieren der Allianz, von Porsche und von SAP. Auch zu Beginn der neuen Handelswoche warten die Anleger offenbar weiter auf neue Impulse. "Alle warten auf die eine große Nachricht, die den Dax wachrüttelt und in Bewegung versetzt", sagte Thomas Altmann von QC Partners.