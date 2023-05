JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 144 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Bezug auf die Gewinnaussichten sei die Reederei gut aufgestellt und sollte die Konkurrenz in diesem Jahr abhängen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Danach aber trübe sich auch der Ausblick für Hapag-Lloyd ein. Zudem sei die Aktie erheblich überbewertet trotz des jüngsten Kursrückgangs. Dieser reflektiere teils den Dividendenabschlag, der eher als eine fundamental nochmals negativere Einschätzung der Grund sei für seine Kurszielsenkung, so der Analyst./ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 06:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 06:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 193,8EUR gehandelt.