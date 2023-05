WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Preise auf Großhandelsebene im April erstmals seit mehr als zwei Jahren gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Großhandelspreise um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der erste Rückgang seit Dezember 2020. Im März hatte die Rate 2,0 Prozent betragen. Im vergangenen Jahr waren die Preise zeitweise um mehr als zwanzig Prozent gestiegen.

