Robuste Auftragslage bei Siemens Energy - Windenergie bleibt Problem

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa bleibt ein Verlustbringer für Siemens Energy . Der Energietechnikkonzern senkte seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) erneut und geht von höheren Verlusten aus. Hingegen hellte sich die Umsatz- und Auftragslage deutlich auf. Zudem entwickeln sich die anderen Geschäfte des Energietechnikkonzerns robust, sodass Siemens Energy von einem höheren Wachstum im Konzern ausgeht als zunächst avisiert. Im zweiten Quartal schnitt Siemens Energy daher besser ab als erwartet.

Analyst Akash Gupta von JPMorgan zeigte sich angetan. Siemens Energy habe ein starkes zweites Quartal verzeichnet. Umsatz, Auftragseingang und das bereinigte operative Ergebnis hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb er am Montag in einer ersten Einschätzung. Dank der guten Entwicklung in den Geschäften abseits Siemens Gamesa hätten die Verluste dort mehr als ausgeglichen werden können. Der Analyst sieht dabei auch bei Gamesa etwas Licht am Horizont. Die Jahresprognose für den Windanlagenbauer impliziere nahezu das Erreichen der Gewinnschwelle in der zweiten Jahreshälfte, mit einem Minus der operativen Marge von 0,5 Prozent in der Mitte der Spanne. Negativ wertete er die pessimistischere Einschätzung von Siemens Energy mit Blick auf die Konzernmarge.