Die letzten Monate seit Beendigung eines mittelfristigen Abwärtstrends Mitte November letzten Jahres hat sich die Siemens Energy-Aktie erwartungsgemäß in den Widerstandsbereich von 21,58 Euro positiv entwickelt. Hier allerdings trifft die Aktie auf eine nicht unerhebliche Hürde, die es für einen Folgeanstieg gilt unbedingt auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden. Gelingt dieses Unterfangen, dürfte weiteres Aufwärtspotenzial an 23,99 und schließlich 25,59 Euro freigesetzt werden. Allerdings sollte man als Anleger auch immer eine Konsolidierung im Hinterkopf behalten, diese könnte auf 19,93 und darunter sogar 17,87 Euro abwärts reichen. Von daher wird die Reaktion der Investoren in den nächsten Tagen von bedeutender Entscheidung sein.

Siemens Energy AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: