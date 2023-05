Studie Gute Beziehungen im Kollegenteam sind wichtiger als mehr Gehalt

Berlin (ots) - 63 Prozent der Angestellten in Deutschland hätten lieber bessere

Beziehungen zu ihrer Kollegenschaft als eine Gehaltserhöhung um zehn Prozent.

Das ist ein Ergebnis der Studie "Hybrides Arbeiten 2023"

(https://offers.hubspot.de/hybrid-work-report-2023) des CRM-Plattform-Anbieters

HubSpot (https://www.hubspot.de/) . Für die Erhebung wurden insgesamt 5.058

Arbeitnehmende in zehn Märkten zur hybriden Arbeitswelt und ihren

Herausforderungen befragt. In Deutschland nahmen 504 Angestellte an der Umfrage

teil.



Etwas mehr als ein Drittel der deutschen Befragten (37 Prozent) würde sich eher

für die Gehaltserhöhung entscheiden. Nur in den USA fällt die Entscheidung noch

deutlicher aus (65 Prozent zu 35 Prozent). Über alle befragten Märkte hinweg

würden 52 Prozent die bessere Beziehung zur Kollegenschaft wählen, 48 Prozent

die Lohnerhöhung.