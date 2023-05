So steigern Unternehmen nachhaltig ihren Umsatz - Marvin Flenche gibt 5 Tipps (FOTO)

Hannover (ots) - Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung, einer auf die Handwerksbranche spezialisierten

Marketingagentur sowie der A&M Sales Solutions GmbH, deren CRM-System,

umsatz.io, den Vertrieb von kleinen und mittelständischen Betrieben sowie

Agenturen revolutioniert. Bessere Umsätze erzielen sie dank der smarten Lösung

mit überschaubarem Aufwand. Hier erfahren Sie, welche fünf Tipps Unternehmer zu

nachhaltig mehr Umsatz führen.



Für die meisten Unternehmen stellt es eines der großen Ziele in jedem

Geschäftsjahr dar: Sie wollen ihren Umsatz steigern. Jedoch bleibt es oft bei

diesem Wunsch, die Ergebnisse bleiben hingegen aus. Die Gründe für stagnierende

oder gar rückläufige Umsätze sind vielfältig. Marvin Flenche, selbst

erfolgreicher Unternehmer und Vertriebsexperte, verrät: "Der Wunsch nach höheren

Einnahmen ist nicht nur gerechtfertigt, sondern grundsätzlich auch gesund.

Gleichzeitig müssen Unternehmen den Faktor Nachhaltigkeit im Blick behalten.

Mehr Umsatz um jeden Preis kann nämlich auch gefährlich sein." Worauf es bei der

Umsatzmaximierung zu achten gilt und wie Unternehmen diese für sich realisieren,

hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.