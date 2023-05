7 Gründe Darum ist Deutschland für Unternehmer ein Steuerparadies (FOTO)

Plauen (ots) - Zahlreiche Unternehmer haben mit einer hohen Steuerlast zu

kämpfen - viele liegen sogar bei einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Das

bedeutet für sie nicht nur immense Kosten, sondern hindert oft auch das

Unternehmenswachstum. Für einige erscheint dann der Weg ins Ausland als einzige

Lösung.



"Was viele nicht wissen: Wird an den richtigen Stellschrauben gedreht, kann man

auch in Deutschland als Unternehmer deutlich weniger Steuern zahlen", so

Sebastian Genßler, Gründer der MS Luxury Collection eG und Experte für

Steueroptimierung. Gerne verrät er in diesem Gastartikel 7 Gründe, wieso

Deutschland für Unternehmer ein Steuerparadies ist.