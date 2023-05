BAADER BANK stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Umsatz und Vorsteuerergebnis hätten absolut die Erwartungen übertroffen, wenngleich die Vorsteuergewinnmarge niedriger gewesen sei als gedacht. Zudem sei der Ausblick trotz des unsicheren Umfeldes bestätigt worden./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 09:06 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

